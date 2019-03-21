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Devlet kurumları Acıpayam için seferber oldu

Türk Kızılay, depremin hemen ardından Yeniköy, Karahöyük, Ucarı, Apa, Oğuz ve Gedikli mahallelerinde depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıttı, kurulan bin çadıra 3 bin battaniye ve 600 ısıtma cihazı verildi.

21 Mart 2019 Perşembe 10:42
Devlet kurumları Acıpayam için seferber oldu

İZMİR (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası başta devlet kurumları olmak üzere yardım kuruluşları bölgede yaşayan vatandaşlar için seferber oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olarak kaydedilen 5,5 büyüklüğünde depremin hemen ardından devletin ilgili kurumları ve yardım kuruluşları süratle bölgeye yönlendirildi.

Acıpayam Kaymakamlığında kriz merkezi oluşturuldu. Depremden etkilenen Yeşildere, Yeniköy, Ucarı, Karahüyük, Apa mahallelerinde durum tespiti yapıldı.

Depremde 3 camide hasar meydana geldi. Oğuz Mahallesi'nde ise deprem nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine 3 ekip görevlendirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğünce 5 ekip oluşturularak bunların 8 ekip halinde afet yerine intikali sağlandı.

Ön hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirilebilmesi için Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce civar illerden de 12 ekip bölgede görevlendirildi.

22 vatandaşın yaralandığı depremde 7 bina tamamen yıkılırken 278 yapıda hasar tespit edildi.

Türk Kızılay da depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıttı, kurulan bin çadıra 3 bin battaniye ve 600 ısıtma cihazı verildi.

Dün Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar ise bölgede 375 artçı sarsıntı yaşandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:42
  1. Acıpayam ilçesi
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  5. yardım
  6. yıkım

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