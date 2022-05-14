Devlet küresel salgında vatandaşına sahip çıktı SGK Kovid-19’a 31 milyar harcadı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, “Sosyal Güvenlik Haftası” kapsamında basın mensuplarıyla SGK’da bir araya geldi. Ceylan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yıpratılmasının kimseye bir faydası olmayacağını vurgulayarak, “Bu kurum doğmamış çocuktan, ölmüş insanlara kadar bu ülkede yaşayan herkese hizmet sunan bir kurum. Bu kurum ne kadar güçlü olursa, bu ülkenin faydasınadır. SGK ne kadar güçlü olursa, bu ülkenin faydasınadır. Güçlü bir SGK, güçlü bir Türkiye anlamına gelmektedir. Pandemi döneminde de bunu çok yakinen görmüş bulunduk. 2021 yılı bütçesinde 21 milyarlık bir açıkla kapattık. Gelirlerin giderleri karşılama sosyal güvenlik tarihinde en üst noktaya çıktı. Gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 97’lere kadar ulaştı.Daha önce nüfusun yüzde 70’i sağlık sigortası kapsamındayken, şu anda nüfusumuzun yüzde 99.50 oranı genel sağlık sigortası kapsamına alındı” diye konuştu.

150 TL ile sağlık hizmetinden yararlanabiliniyor!

SGK reformundan sonra yapılan en önemli düzenlemelerden birinin de Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili düzenleme olduğuna değinen Ceylan, “Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızla ilgili de ayda sadece 150 TL ödemek suretiyle ailecek sağlık yardımlarına ulaşabilir noktasına geldi. Bu bazen ilk defa duyulmuş gibi yapılabiliyor. Eğer vatandaşlarımızın ödeme gücü yoksa devlet tarafından karşılanıyor. 2021 yılında sağlık hizmet sunucularına 864 milyon başvuru yapıldı. Bu kapsamda 177 milyar liralık bir sağlık harcaması gerçekleştirildi. SGK olarak, çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemek. Bu noktada da çok sayıda teşvik uygulamamız var. Hali hazırda 23 tane uygulanan teşviğimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ceylan, “SGK’nın en önemli uğraş alanlarından birisi de kayıtdışı istihdamla mücadele. 2000 yılının başlarında kayıtdışı istihdamla mücadele yüzde 52’ler seviyesindeyken, bizim almış olduğumuz kısmen denetim ve teşvik tedbirleri ile 27.8’e kadar düştü. Kayıtdışı istihdamla mücadelede kemikleşmiş noktalar var. Bir noktadan sonra denetim tedbirleri, polisiye tedbirlerle bunu aşağı indirmek mümkün olmuyor” ifadelerini kullandı.

2021 yılında 810 bin kişi emekli oldu!

Ceylan, “13 milyonu aşkın emeklimiz var. 2021 yılında 810 bin kişiye emekli aylığı bağlamışız. Bir kısmı ilk defa bağlanan, bir kısmı vefaatlarından dolayı geride kalan eş ve çocuklarına bağlanan aylıklar. 2021 yılında emeklilerimize 406 milyar emekli aylığı ödemesi gerçekleştirdik” diye konuştu.