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Devlet korumasındaki gençlerin istihdam tercihleri başlıyor

Devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencin kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih süreci 3 Aralık'ta başlayacak.

30 Kasım 2018 Cuma 10:45
Devlet korumasındaki gençlerin istihdam tercihleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 3 Aralık'ta başlayacağını kaydetti.

Tercih işlemlerinin 14 Aralık'a kadar devam edeceğini ve yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin, "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini aktardı.

"Devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencimiz 3 Aralık 2018 itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek." ifadesini kullanan Selçuk, yerleştirme yapılacak 3 bin 274 kadro ve pozisyonun içerisinde ortaöğretim düzeyinde 1682, ön lisans düzeyinde 271, lisans düzeyinde 264 ve ilkokul, ortaokul, ilköğretim düzeyinde 1057 kadro ve pozisyonun yer aldığı bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, "Ailemizin bir parçası olan, korumamız altında büyüyen evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:45
  1. aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. devlet korumasında yetişen gençler
  4. istihdam

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