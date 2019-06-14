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Devlet korumasındaki çocuklardan çilek tarlası projesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Palandöken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle işbirliği içerisinde Atatürk Evleri Sitesi Müdürlüğü bahçesindeki 400 metre kare alanda 600 adet çilek fidesi dikildi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:31
Devlet korumasındaki çocuklardan çilek tarlası projesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Palandöken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle işbirliği içerisinde Atatürk Evleri Sitesi Müdürlüğü bahçesindeki 400 metre kare alanda 600 adet çilek fidesi dikildi.


Devlet korumasındaki çocuklar tarafından oluşturulan çilek tarlasında profesyonel tarım yöntemleri kullanıldı.


Atataürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar, Palandöken İlçe tarım ve Orman müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri koordinesinde fide dikimi gerçekleştirdi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Zalkif Binici, Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas Palandöken İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Yiğit’i ziyaret ederek,destelerinden dolayı Yiğit’e teşekkür belgesi verdiler.


İlbaş, burada yaptığı konuşmada kurumlararası koordinasyonun önemine değinerek,projede emeği geçenlere teşekkür etti.


Çocukların üretkenlik konusunda duyarlı olması için bu gibi projelerin önemli bir yere sahip olduğunubelirten İlbaş, ‘’ Projeyle çocuklarımız üretiminöneminipekiştirmiş oldu, amacımız çocuklarımızın her alanda gelişmesini vesosyalleşmesinisağlamak.Projemize destek veren Palandöken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.


Yiğit ise devlet korumasındaki çocuklara destek vermenin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, bu yöndeki projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.


Projeye destek veren Palandöken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri Güven Aksakallı, Nasır Tutuk, Esra Tanas, Türkgenç Koçak ve Veteriner Hekim Nebahat Polat’a AÇSH İl Müdürlüğü yöneticileri tarafından teşekkür belgesi verildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:31
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