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Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor

2018 sonu itibarıyla 2 milyon 422 bin memur, 254 bin sözleşmeli personel ve 328 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor- Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 13 bin sözleşmeli er, Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 375 askeri personel, MEB de 20 bin öğretmen alımı yapılacak- Savunma Sanayi Başkanlığı 15 proje mühendisi, 19 proje asistanı olmak üzere 34 kişi, Devlet Demiryolları İşletmesi 356 işçi, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli 40 personel istihdam edecek

28 Şubat 2019 Perşembe 11:06
Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Kara Kuvvetleri Komutanlığı 13 bin sözleşmeli er, Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 375 askeri personel, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da 20 bin öğretmen alımı yapılacak.

Geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 422 bin memur, 254 bin sözleşmeli personel ve 328 bin işçi çalıştıran devlet, iş kapısı olmayı sürdürüyor.

Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda yüzlerce yeni personel istihdam eden kamu, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor.

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Başvuran adaylar; evrak kabul faaliyetleri, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçecek.

Adaylar başvurularını "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle ile giriş yaparak, "Başvuru Programı Kullanma Talimatı"nda belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirecek.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere de 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 askeri personel alımı yapılacak.

Ön başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 13 Mart'a kadar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı da bu yıl alacağı 20 bin öğretmen için takvimi açıkladı. Ön başvuruların 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde olacağı alım için sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da düzenlenecek.

- TEDAŞ müfettiş yardımcıları alınacak

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle; 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak.

İşgücü talepleri, 9-15 Nisan arasında İŞKUR'da yayımlanacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı 15 proje mühendisi, 19 proje asistanı olmak üzere 34 kişi alacak. Adaylar başvurularını, 1-15 Mart'ta, Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından gerçekleştirebilecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü de 40 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Üniversite bünyesindeki hastanede görevlendirilecek; 34 hemşire, 1 ebe, 4 sağlık teknikeri ve 1 sağlık personeli için başvurular, 1-15 Mart'ta üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen yapılacak.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına ise genel idare hizmetleri sınıfından 10 müfettiş yardımcısı alınacak.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurular, 15 Mart'ta sona erecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, aralarında itfaiye eri, zabıta, mühendis, tekniker ve bilgisayar işletmeninin de olduğu 387 personel istihdam edecek.

Adaylar başvurularını, 6 Mart'a kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Kongre Merkezi Hizmet Binasına yapacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:06
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