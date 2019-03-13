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Devlet idaresi şahsiyetli başkanla saygın olur

Gazetemiz okurlarından Nevzat Özpellitoğlu, "Devlet idaresi şahsiyetli başkanla saygın olur" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:08
Devlet idaresi şahsiyetli başkanla saygın olur

Nevzat Özpellitoğlu/Balıkesir

Son 16 yıl içersinde Türkiye Cumhuriyetinin dünya devletleri arasında kat ettiği merhaleyi anlayabilmek için uluslar arası toplantılara, toplantılarda yaptıkları konuşmalara ve toplantı sonunda Devlet Başkanlarının birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarında durdukları yere dikkatlice bakmak yeterlidir. Devlet yönetiminden 6 defa gidip 7 defa gelmekle övünen Süleyman Demirel’i, Bülent Ecevit’i, Necdet Sezer’i veya bunlardan önce gelmiş geçmiş Devlet Başkanlarımızı ve Başbakanlarımızı her hangi bir uluslararası toplantıda kaç defa görebildiniz? Veya etkili bir konuşma yaptığını hiç duyabildiniz mi? Ne gezer(!). Böyle toplantılara çağrılmazlar ve çağrılsalar da kaale alınmazlardı. Çünkü Devlet yönetimimizde şahsiyetli bir duruş hâkim değildi. Hep emir alan bir devlet yönetimi vardı. Devletimiz maalesef kendi milletimizin karşısında Panter, Batılı Devletler önünde el pençe divan durmuş pısırık bir ülke görünümündeydi. Eee şimdi öyle mi? Tayyip Bey herhangi bir toplantıda söz alıp konuşacağı zaman Batılı liderler kendilerini hedef almasın diye yerlere bakıyorlar. Aile fotoğrafı çekilirken Tayyip beyi nerelere koyacaklarını bilemiyorlar. En ortalarına alıp Tayyip beyin yanında durabilmek için adeta yarış ediyorlar. Tıpkı Osmanlı ecdadımızın vezirinin atının üzengisini öpebilme şerefine (!) nail olan Fransız sefirinin ülkesine sevinçle haber göndererek, ‘’Osmanlı vezirinin atının üzengisini öptüm bayram edin” dediği gibi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:08
  1. Balıkesir
  2. Nevzat Özpellitoğlu
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Süleyman Demirel
  5. Bülent Ecevit
  6. Necdet Sezer
  7. Osmanlı

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