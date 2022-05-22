'Devlet için yapmadık fedakârlık bırakmış mı?'

Topal Osman Ağa konusu üzerinde bazı sorular sorarak değerlendirme yapayım.

Önce bir hatıramı nakledeyim: 1991 de Çorlu’da askerim. Dişlerim apse yaptı, her gün revirde iğne yiyorum. Bir gün bir asker geldi. Yaşı benim gibi. Ben askere geç gittiğim için benim gibi diyorum; yaşça denk gibiyiz. Sırtında kalın bir kışlık palto. Sakin, durgun... Yaz mevsimi olmasına ve tüm askerler en şeffaf elbise giymemize rağmen, parka giyenimiz hiç olmamasına rağmen, bu asker kalın parkayla dolaşıyor!

Tanıştık. Ordu/Kumrulu. Ülkücüler Davası yüzünden on yıl hapiste yatmış. Zor şartlarda kala kala, üşüye üşüye hastalığa kalmış. On yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılmış. Salmışlar lakin hastalıklı... İşi yok. Mesleği yok. Evlenmeye cesareti yok veya beni kim niçin alsın diyor. Hayatı kaymış. Annem babam önümden gidince ne olurum, kime kalırım bilmem, diyor.

Ağlamıyor mu? Siz anlayın artık!

Hayatı kaymış aslan gibi ana baba evladının.

Ben gençliğimde Ülkücü olmadım. Solcu hiç olmadım ama o gün orada hem Ülkücü hem Solcuydum.

Çaresizce, haksızlığa uğrayana sahip çıkmamak hangi vicdanın hüneridir?

Devlet, suçsuzluğu ortaya çıkmış bir vatandaşına sahip çıkmalı değil mi? Kime sığınsın? Ne yapsın otuz yaşında, hızlı adım atarsam rüzgarımda üşürüm diyen biri? İş vermeli değil mi?

Gelelim Topal Osman’a!..

Devlet için yapmadık fedakarlık bırakmış mı? Bakınız; Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım isimli eserinin birinci cildinde bir cümle kullanır: “Gerçek bir kahraman varsa Topal Osman Ağadır. Gerçek bir hain varsa o da Topal Osman’ı katlettirendir” der.

Kim olduğunu söyleyebilmem için devletin Topal Osman’ın i’tibarını iade edebilmesi gerekir.

Ha o Ülkücü arkadaş, ha Topal Osman Ağa! Ha da binlerce haksız yere idam edilenler!

TOPAL OSMAN’IN İ’TİBARI İADE EDİLEBİLİR Mİ?

Bu konu göründüğü kadar kolay mı? Bizim his dünyamızın bize söylediği gibi mi?

Dr. Rıza Nur da, Kadir Mısıroğlu da; Topal Osman Mustafa Kemal’le Havza’da görüştü ve Mustafa Kemal, Topal Osman üzerindeki cezayı kaldırtma karşılığı tüm karışık işlerini Topal Osman’a yaptırttı, diyorlar.

Dr. Rıza Nur: “Bir gün Kalemi Mahsusa binasından gelirken Topal Osman’a rastladım. Beni çok sever. Ben de onu çok severim. Bana; Doktor! TBMM’de hainler varmış,dedi. Kimlermiş? diye sordum. Bir bir söyledi. Onları temizleyeceğini de söyledi. Ağa, dedim. Sakın bu işlere karışma. Mesele senin bildiğin gibi değil. Sana söyleyen yanlış söylemiş. Onlar vatan haini değil, dedim.

Bana; Doktor! Ne yaptımsa vatan için yaptım. Ben cahil bir adamım; siz ne söylediyseniz ben onu yaptım. Yine yaparım lakin bana bu insanlar hakkında böyle dendi, mealli sözler söyledi” diyor.

Devletini ve milletini çılgınlık derecesinde seven bir kahraman nâ hak yere öldürülüyor. Reva mı?

Mustafa Kemal’den zerre habersiz iş yapmayan İsmail Hakkı Tekçe(Çankaya Muhafız Tabur Komutanı) Topal Osman’ın başını kesiyor. Bu ne demek. Bu ne vahşet ve ne adına?

Kurşunla öldürmekle bile yetinmiyor!

Topal Osman, Ali Şükrü Bey cinayetinden sonra TBMM olaya el koyup faili ararken çeteleriyle Giresun’a gönderiliyor. Eski Ticaret Lisesi yanından dağılıp köylerine gidiyorlar. Bu olayı anlatan Çukurköyden Rahmetli Hüseyin Yayla. Topal Osman’ın seyisi.

Fazla zaman geçmeden Mustafa Kaptan(Trabzonlu çete üyesi) Topal Osman’ı ele veriyor ve Topal Osman, çetesiyle alel acele Ankara’ya çağrılıyor. Yine Ticaret Lisesi yanında toplanıyorlar. Rahmetli Osman Ağa orada bir cümle sarfediyor: “Bu seferki çağırmaları hayra alamet değil!”

Soru sormaya devem edelim: Osman Ağa Ankara’ya varınca Çankaya’yı niçin basıyor? Mustafa Kemal’i niçin öldürmek istiyor?

Gazeteci Ayşe Hür’ün yazdığına ve şikayet üzerine Bağcılar Mahkemesinde görülen davada beraat ettiğine göre Mustafa Kemal kadın çarşafı giydirilerek Çankaya’dan niçin kaçırılıyor?

Gazeteci Mete Akyol’un yazdığına göre Topal Osman yaralı ele geçirilip sedyede taşınırken Mustafa Kemal’e niçin belden aşağı sövüyor?

Bunca kahramanlığına rağmen öldürülüyor, başı gövdesinden ayrılıyor ve bu yetmezmiş gibi mezarından çıkarılıp TBMM’nin kapısında günlerce niçin tükrüğe ve taşlanmaya maruz bırakılıyor? Başı olmayan Topal Osman, ayaklarından asılarak?!

Bir suçun bir cezası olurken Osman Ağaya bunca ceza?!

Topal Osman’ın i’tibarı elbet iade edilmeli ama şu konuları da düşünelim; Topal Osman’ın i’tibarı iade edilemez. Sayın Devlet Bahçeli tam teşekküllü vaziyette konuyu bilmeden konuştu bence.

Çünkü bu konu Ali Şükrü Beye dayanıyor. Onun i’tibarını da iade etmek gerekiyor.

Ali Şükrü Beyin suçu ne? Mustafa Kemal’e muhalif olmak, hilafeti savunmak, Lozan’a karşı çıkmak... Hatta Lozan’a ikinci kez İnönü’nün gönderilmesine karşı çıkmak!

Kars mebusu Deli Halit Paşanın, Şeyh Said’in, Vedat Uşaklıgil’in, İskilipli Atıf Hocanın, haksız yere asılan binlerce alimin, Seyyid Rıza’nın i’tibarları ne olacak? Onları da iade etmek gerekmez mi? Elbet gerekir.

Deniz Gezmiş’in?

Tabii ki!

Peki Türkiye buna hazır mı?

Eğer Türkiye bunu yapabilirse, bunlarla birlikte 5816 sayılı çağdışı kanunu da kaldırabilirse o zaman gerçek ruhuna kavuşmuş olur. Devlet Bahçeli burada yiğitliğini gösterir ve: “Kahraman kanunla korunmaz. Tarihte olanlar orada kalsın. Biz bu vatan için bir taş taşıyanın bile hakkını iade etmeliyiz” derse; diyebilirse... yer ve gök ehli tebrik ve taltife boğar lakin sanmam.

O kadar iyimser olamıyorum.

Onun için diyorum ki; Topal Osman’ın ve tüm iadei i’tibar bekleyenlerin i’tibarları verilmelidir. Ama, uzak ihtimal gibi geliyor bana.

Keşke dediğimin tersi olsa da birileri beni ti ye alsa. Keşke...

Yazımı merhume babaannem Feslioğlukızı Fatma Günaydın’ın bazen yanık yanık söylediği bir ağıtla bitireyim:

Hatun evin var mıdır?

Dört yanı duvar mıdır?

Osman ağayı vurmuşlar

Haberciğin var mıdır?

Ankaranın çamuru

Giresunun yağmuru

Aşmış gırandan gelir

Giresunun ma’muru...

Allah cümlesine rahmet eylesin.