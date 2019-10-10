Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan personel alımı ilanına göre, DHMİ, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam etmek üzere 7 müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacağını son dakika ilanla duyurdu. Peki DHMİ alımı ne zaman? Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü alımı başvuru ne zaman? Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 7 kişilik alımı kapsayan müfettiş yardımcılığı için yazılı sınav 30 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek, sözlü sınav tarihi ise daha sonra ilan edilecek. Sınava katılmak isteyenlerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019'da A grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan almaları, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor. Yazılı sınav 30 KASIM 2019 tarihinde olup, sözlü sınav daha sonra www.dhmi.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sınava katılım şartları

1- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 140 kişi içerisinde bulunmak, (Puanı 140. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde sayılan nitelikleri taşımak, (Yazılı sınavı kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenilecektir.)

3- Sınavın açıldığı Ocak ayı başı itibariyle (01 Ocak 2019) 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

5- Sağlık durumu açısından yurdun her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylar tarafından tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)

6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak, (Yazılı sınavı kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

7- Daha evvel DHMİ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

8- Müfettişlik karakter ve niteliklerini haiz bulunmak (Bu husus DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak incelemeler ile tespit olunacaktır.)

Sınav başvurusu ve istenen belgeler

Başvurular en geç 08.11.2019 günü saat 23:59’a kadar https://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinde “Müfettiş Yardımcılığı Başvuru” bağlantısından yapılacaktır. Adaylar buradan son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı, diploma, KPSS sonuç belgesi ve özgeçmişlerini sisteme yükleyeceklerdir. Sınava başvuru aşamasında, adaylardan herhangi bir belge fiziki olarak istenilmeyecektir. Adaylar buradan yükleyecekleri belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Yapılacak olan incelemede belgelerin sahte olduğunun anlaşılması halinde aday ile ilgili gerekli yasal süreç başlatılacaktır.

Sınav konuları

1 - HUKUK

a) Anayasa Hukuku (Genel esaslar),

b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

c) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen cürümler),

d) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),

e) Borçlar hukuku (Genel esaslar),

f) Ticaret Hukuku (Genel esaslar ve kıymetli evrak),

g) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Genel esaslar),

2 - İKTİSAT

a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi ve diğerleri.)

b) Güncel Ekonomik Sorunlar,

c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür,

d) Milli Gelir,

e) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller,

f) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

3 - MALİYE

a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları,

c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları,

d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri,

e) Kamu Borçları,

4 - MUHASEBE

a) Genel Muhasebe,

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

c) Ticari Hesap

5 - YABANCI DİL

İngilizce

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