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Devlet Hatun Hanımlar Lokali hizmete sunuldu

Kütahya Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yaptırılan Devlet Hatun Hanımlar Lokali törenle hizmete sunuldu.

08 Mart 2019 Cuma 20:10
Devlet Hatun Hanımlar Lokali hizmete sunuldu

Kütahya Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yaptırılan Devlet Hatun Hanımlar Lokali törenle hizmete sunuldu.


Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel’in de katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoığlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde ve Hükümetimizin öncü çalışmaları ile ülkemizde kadına karşı şiddetle etkin bir mücadele gerçekleştirilmektedir. Kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırılmakta ve en önemlisi toplumumuzun huzuru, geleceğimizin teminatı için aile birliğinin güçlenmesi yönünde politikalar yürütülmektedir. Hem kadını hem erkeği ve ailenin korunması için seferberliğe davet eden projeler geliştirilmekte ve hayata geçirilmektedir. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanları kadınlar" dedi.


Sosyal ve Kadın odaklı belediyecilik şiarıyla siz değerli Kütahya kadınlarının hizmetine Haymeana Hanımlar Lokali’ni 2017 yılında sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Haymeana Hanımlar lokalimizi hizmete sunduğumuz ilk günden bugüne yoğun ilginizle haftanın yedi günü 14 saat hizmet vermiş ve sizlerin sağlık ve sosyal yaşantılarına bir nebze de olsa dokunmuş olduk.Haymeana Hanımlar lokalimize 1 yılda 2400 kişi üyelik yaparken, günlük ortalama kurslar dahil 250 kişi lokalimize giriş yapmıştır. Haymeana Hanımlar Lokalinin başarılı çalışmaları sonucu farklı lokasyonlardan çok yoğun talepler geldi. Bu talepler sonucunda bir tane daha hanımlar lokali yapma ihtiyacı hissettik bugün Devlet Hatun Lokalini hizmete açıyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu hayırlı uğurlu eylesin" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından dua edilerek hanımlar tarafından Devlet Hatun Hanımlar Lokalinin kurdelesi ’hayırlı olsun’ temennisi ile kesildi. Tören, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile il protokolünün Devlet Hatun Hanımlar Lokalini incelenmesi ve Kütahya Belediyesinin ikramları ile sona erdi.


Tesisin açılış kudelası Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ile İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile eşi Aysel Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Kütahya İl Emniyet Hasan Çevik, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu tarafından kesilerek hizmete sunuldu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:10
  1. doğa

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