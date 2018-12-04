Hastanedeki kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'da, Suruç Devlet Hastanesinin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda ses geldiğini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Hastane bahçesine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla indi.

Kuyuya düşen köpek yavrusu, bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Ekipler tarafından yem ve su verilen köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.