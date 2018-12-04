Hastanedeki kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir hastane bahçesindeki boş su kuyusuna düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.04 Aralık 2018 Salı 15:46
Şanlıurfa'da, Suruç Devlet Hastanesinin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda ses geldiğini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Hastane bahçesine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla indi.
Kuyuya düşen köpek yavrusu, bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Ekipler tarafından yem ve su verilen köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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