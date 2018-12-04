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Hastanedeki kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir hastane bahçesindeki boş su kuyusuna düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

04 Aralık 2018 Salı 15:46
Hastanedeki kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'da, Suruç Devlet Hastanesinin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda ses geldiğini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Hastane bahçesine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla indi.

Kuyuya düşen köpek yavrusu, bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Ekipler tarafından yem ve su verilen köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:46
  1. Şanlıurfa
  2. Suruç
  3. Suruç Devlet Hastanesi
  4. su kuyusu
  5. yavru köpek

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