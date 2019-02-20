Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun Karabük’teki gösterisine büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun Karabük’te düzenlediği gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 25. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programda Devlet Halk Dansları Topluluğu, ‘Bizim Renklerimiz’ gösterisi ile Karabüklü vatandaşların karşısına çıktı. Karabük Valiliği tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda ulusal ve uluslararası birçok kültür ve sanat projesinde yer almış sanatçılar yer aldı. Sanat yönetmeni Yıldız Çankaya Sargın yönetimindeki topluluğun sunduğu Türk halk dansları büyük beğeni topladı.

Program sonunda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük’ün geçmişinde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin çokluğundan bahsedildiğini belirterek, “Güzel bir şekilde arkadaşlarımız anlatınca ben de geçmişimle bağlantılarım olması sebebiyetiyle Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün desteklerini rica ettik. Genel müdürümüz ve yardımcıları sağ olsunlar destekçim oldu. Bu ekipleri Karabük ile buluşturmakta destek verdiler. Kültür Sanat Buluşmaları adı altında hey ay bir etkinlik planlamayı düşünüyoruz” dedi.

6 Mart’ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı ‘Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun bir gösterisi olacağını ifade eden Vali Gürel, “Bu gösteri için Safranbolu’daki salonu kullanmayı düşünüyoruz. Şunu gördük ki Karabük’e bu salonlar yetmiyor. Buranın kapasitesi 420 ama keşke şöyle 800 veya bin kişilik salonlarımız olsa. İnşallah önümüzdeki süreçte bu eksikleri tamamlamaya çalışacağız” diye konuştu.

Safranbolu’nun Türkiye ve dünya için en büyük değerlerden biri olduğunu söyleyen Gürel, “Bütüncül olarak korunan kentlerin başında gelen bir kentimiz. Bu kentimizin UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 25’inci yılını kutluyoruz. Yıl sonuna kadar bu faaliyetlerimizin parçası olarak Safranbolu’yu ön plana çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Gösteri sonrasında Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Halk Dansları Topluluğu Müdürü Hamdi Usta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Koordinatörü Semih Caner, Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmen Yardımcısı Orhan Alptekin ve solist Yeşim Karaibrahimoğlu’na çiçek takdim etti.