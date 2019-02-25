Devlet gibi Devlet Bey

Erdal Kozankaya/Kuşadası

Sayın Devlet Bahçeli’yi Anasol hükümeti döneminde çok eleştirdik. Ecevit veMesut Yılmaz’a destek vermesi bu üçlü koalisyon döneminde ülkemize en büyük ekonomik krizler, devalüasyonlar, batık bankalar nedeniyle milyarlarca dolar ülkeyi zarara uğrattılar. Yine de Devlet Bahçeli, erken seçim kararı aldı da Anasol hükümetini dağıtarak ülkemizin daha çok tahribatını engelledi.

O gün Devlet Beyi ne kadar eleştirdik ise bugün için de o kadar takdir ediyoruz. Sayın Bahçeli ve arkadaşları söz konusu vatan olunca gerisi teferruat diyerek partisinin ve şahsının çıkarlarını geri plana atıyor. Ülkemizi bazı kritik sıkıntılı dönemlerinde hep Devlet Bey’in sağduyusu, vatanseverliği ile elini taşın altına koyarak aşılmıştır. Başta 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçtirmeme krizi. Mecliste 367 garabeti yaşandı. CHP, AK Partinin kendinden cumhurbaşkanı çıkarmasını engellemeye kalktı. Bahçeli, grubunu meclise sokarak ülkeyi büyük bir kaostan kurtardı. Yine Bahçeli sayesinde AK Parti, MHP birlikte 411 milletvekilinin işbirliğiyle yıllarca kanayan yaramız olan başörtüsü sorunu kökten çözüldü. Başkanlık sistemi yine Bahçeli’nin desteğiyle aşıldı. Vatanseverlik hamasetle cart curt atmakla olmaz. Sayın Devlet Bahçeli’nin ve reisimizin birlik olması, cumhur ittifakının bu seçimde zaferle çıkması milletimizin yüzünü güldürecektir. Zillet ittifakı, yine milletimizden Osmanlı tokadını yiyip oturacaklar.