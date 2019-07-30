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‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’ bilgilendirme toplantısı yapıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ)’lerin yaşadığı riskleri ortadan kaldırmak için hazırlanan Devlet Destekli Alacak Sigortası bilgilendirme toplantısı yapıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:26
‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’ bilgilendirme toplantısı yapıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ)’lerin yaşadığı riskleri ortadan kaldırmak için hazırlanan Devlet Destekli Alacak Sigortası bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Erzurum Ticaret Borsası ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği bilgilendirme toplantısı ETSO Toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Halk Bankası Genel Müdürlüğü Ticari Alacaklar uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy, Erzurum Ticaret Borsası ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine KOBİ’lerin finansal anlamda yaşadığı risklerin ortadan kaldırılması için geliştirilen,Devlet Destekli Alacak Sigortası hakkında slayt eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu.


Halk Bankası Ticari Alacaklar Uzmanı Gürsoy, özellikle Ticari Alacak Sigortası kapsamında devlet destekli sistemin işleyişine dair kararın, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, KOBİ’lerin ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerinin etkin şekilde koruma altına alınmasının amaçlandığını ifade etti.


Uzman Gürsoy ayrıca, Kredi Sigortası Genel Şartları, Risk Yönetimi, Tahsilat, Tazminat, Risk Analizi, Azami Kredi Limitleri, Teminat Oranları ile Hasar Süreci hakkında da üyelere detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:26
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