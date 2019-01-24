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Devlet desteği Siirtli gençlere iş ve aş oldu

Siirtli gençler Sedat Efe, Şükrüye Özbey ve Emrullah Çimen, iş kurma hayallerini "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldıkları hibe destekle gerçeğe dönüştürdü- Girişimcilerden Efe:"40 kovan aldım, kısa sürede 80 kovana çıkardım. Organik bal üretiyorum. Devletimiz sayesinde artık kimseye muhtaç değiliz"- Köyün tek kadın arıcısı Özbey: "Babamla evimizin bahçesinde organik bal üretiyoruz. Allah devletimizden razı olsun"- Genç çiftçi Çimen:"5 inek aldım, 10'a çıkarmayı hedefliyorum. Maddi durumum iyi olmadığı için evlenemiyordum, artık evlenmeyi düşünüyorum"

24 Ocak 2019 Perşembe 11:24
Devlet desteği Siirtli gençlere iş ve aş oldu

SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te iş arayan 3 genç, devlet desteğiyle iş ve aş sahibi oldu.

Siirt'te yaşayan Sedat Efe (24), Şükrüye Özbey (21) ve Emrullah Çimen (23) iş ararken, devletin girişimcilere sunduğu olanakları araştırdı.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanmak isteyen gençler hazırladıkları projelerini Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sundu.

Projeleri onaylanan gençler aldıkları hibe destekle hayalini kurdukları iş olanağına kavuştu.

Gençlerden Efe ve Özbey arıcılık, Çimen de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak kendi işlerinin patronu oldu.

Gençlerin hedefi devlet desteğiyle çıktıkları bu yolda işlerini daha da geliştirmek ve istihdam sağlamak.

- "Artık devletimiz sayesinde kimseye muhtaç değiliz"

Gençlerden 2 çocuk babası Sedat Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Bayraktepe köyünde kendisine ait arsasında 40 arılı kovan ile bal üretimine başladığını söyledi.

Bakanlıkça 40 arılı kovanın yanı sıra arıcılık malzemeleri, bal süzme makinesi ve bal dinlendirme tankı desteği de sunulduğunu anlatan Efe, bu işe profesyonel şekilde başladığını belirtti.

Proje ile iş sahibi olduğunu vurgulayan Efe, "40 kovan aldım kısa sürede 80 kovana çıkardım. Organik bal üretiyorum. Artık devletimiz sayesinde kimseye muhtaç değiliz. Allah devletimize zeval vermesin. Kendi işimi yapıyorum, kafam rahat. İşimi daha da büyütüp, başka insanlara da ekmek yedirmek istiyorum." diye konuştu.

- Köyün tek kadın arıcısı oldu

Şükrüye Özbey de aldığı destekle yaşamını sürdürdüğü Bayraktepe köyünün tek kadın arıcısı oldu.

Geçen yıl televizyonda arıcılık yapmak isteyenlere hibe verileceğini öğrendiğini, başvurduğu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce iş fikrinin kabul edildiğini söyledi.

42 arılı kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme tankından oluşan arıcılık malzemeleri ve hibe desteği alarak köyünün bahçesini bal üretim merkezi haline getirdiğini anlatan Özbey, yılda 400 kilogram civarında organik bal ürettiğini aktardı.

Özbey, kazancı ile hem çeyiz hazırladığını hem de aile bütçesine katkıda bulunduğunu dile getirerek, baba mesleğini sürdüreceğini kaydetti.

Gençlere seslenen Özbey, "Babamla evimizin bahçesinde organik bal üretiyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Devlet birçok insana katkı sağlıyor, ben de faydalandım. Gençlere tavsiye ediyorum, evde oturup vakit kaybetmesinler, işlerini kursunlar." dedi.

- İş kurdu, evlenmeyi planlıyor

Merkeze bağlı Doluharman köyünde yaşayan Emrullah Çimen de, maddi durumu elvermediği için evlenemediğini anlatarak, bir yakınının yönlendirmesiyle projesini sunduğunu ve hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti.

Aldığı 5 inekle bir ahıra sahip olduğunu dile getiren Çimen, devletin desteğiyle iş sahibi olduğunu, kardeşinin de bu sayede istihdama kavuştuğunu aktardı.

Çimen, bir yılda hayvan sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediğini ifade ederek, "5 inek aldım, 10'a çıkarmayı hedefliyorum. Maddi durumum iyi olmadığı için evlenemiyordum, artık evlenmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Çimen'in 21 yaşındaki kardeşi Abdullah Çimen de ağabeyi ile çalışarak para kazandığını, aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:24
  1. Genç Çiftçi Projesi
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