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Devlet desteği ile çiftliğin kapasitesini arttırdı

Muşlu yatırımcı Haşim Yumlu, 2,5 milyon lira devlet desteği ile 120 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlikte modernizasyon projesi ile hayvan sayısını 350’ye yükseltti.

19 Mart 2019 Salı 13:03
Devlet desteği ile çiftliğin kapasitesini arttırdı

Muşlu yatırımcı Haşim Yumlu, 2,5 milyon lira devlet desteği ile 120 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlikte modernizasyon projesi ile hayvan sayısını 350’ye yükseltti.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 2016 yılında aldığı 2,5 milyon lira destek sayesinde Korkut ilçesinin Pınarüstü köyünde 3,5 milyon lira maliyetle 30 dönüm araziye büyükbaş hayvan çiftliği kuran Haşim Yumlu, kapasiteyi artırarak hayvan sayısını 350’ye çıkardı. Avusturya ve Almanya’dan getirdiği 120 büyükbaş simental ırkı inekle kapasite artırarak hayvan sayısını 350’ye çıkardığını ve günde ortalama 3 ton süt elde ettiğini aktaran Yumlu, devlet desteği olmaması durumunda böyle bir tesisi kuramayacaklarını söyledi. Amaçlarının hayvan sayısını 2 yıl içerisinde 700’e çıkartarak üretim yapmak olduğunu belirten Yumlu, “Devlet desteğiyle 2016 yılında kurduğum süt üretim çiftliğinde hayvan kapasitesini 350’ye çıkardık ve günde 3 ton süt üretimi yapıyoruz. Sütü Muş’un yanı sıra çevre illere de satıyoruz. Buzağıların 6 bin liradan satışlarına başladık. Muş ve bölge illerin et ve süt ihtiyacının karşılanmasına gayret ediyoruz. Bu tesisin kurulması aşamasında birçok insan ‘iş yapamazsın, zarar edersiniz’ diye uyarıda bulundular. Ancak devlet desteği sayesinde tesisi eksiksiz olarak kurduk. Şu anda üretimimize aralıksız devam ediyoruz. Bu bir gerçektir ki devlet desteği olmadan böyle bir yatırımı yapacak gücüm yoktu. Kapasiteyi artırmak amacıyla TKDK’ya sunduğum modernizasyon projesi kabul edildi ve 800 bin liralık ek yatırım da kabul edildi” dedi.


Tesiste incelemelerde bulunan TKDK İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, bölgede yatırımcıları proje karşılığında desteklediklerini ifade etti. Tesisin, Muş’un süt üretimine ciddi katkı sağladığını anlatan Turan, "Et ve süt üretiminde 250 başa kadar desteğimiz var. 120 baş aşıldığı zaman işletmecinin yeni bir proje sunması gerekiyor. Farklı bir proje adı altında il koordinatörlüğümüze başvurup istifade edebiliyor" dedi.


Tesisin IPARD I 15. Çağrı Döneminde sunulan ve yapılan incelemeler sonucunda uygun görülen projenin bedelinin 3 milyon lira olduğunu ve yaklaşık 2 milyon lirasının TKDK tarafından hibe olarak yatırımcıya ödendiği kaydeden Turan, bölgenin süt ihtiyacının yanı sıra buzağı satışıyla hayvan ihtiyacının da karşılanmasında tesisin örnek bir proje olduğunu söyledi. IPARD II 3. Çağrı Döneminde yatırımcı Haşim Yumlu tarafından sunulan modernizasyon projesinin de kabul edildiğini ve proje taahhütlerine uyulması halinde 500 bin hibe desteği daha verileceğini kaydeden Turan, IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında kırmızı et ve süt besiciliğine, kanatlı hayvan yetiştiriciliğine ve yumurta tavukçuluğuna yüzde 70’e varan geri dönüşümsüz nakit desteği sağlanacağını belirterek, “Ayrıca üretilen et ve sütün işlenmesi ve pazarlanması ile soğuk hava deposu, kırmızı et kesimhanesi, süt toplama merkezi gibi yatırımlara da TKDK olarak yüzde 40 ve yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak. Proje kabullerinin 8 Nisan’da başlayacağını ve başvuru yapmak isteyenlerin İl Koordinatörlüğüne gelerek detaylı bilgi alabileceklerini, uygun görülecek projelere verilecek destek miktarlarının üretici ve çiftçiye büyük katkısı olacağını sözlerine ekledi” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:03
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