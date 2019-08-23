0553 313 94 23

Devlet büyüklerinin ismiyle dolandırıcılık yapılması

Ankara'da devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaadiyle dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i adliyeye götürüldü

23 Ağustos 2019 Cuma 14:03
Devlet büyüklerinin ismiyle dolandırıcılık yapılması

ANKARA (AA) - Başkentte devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaadiyle dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 25'i adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "işe aldırma, ihale, tayin ve atama yaptırma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 25'i ise adliyeye sevk edildi.

- Operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı" adlı derneğin yönetimindeki bazı kişilerin, çok sayıda kişiyi dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin dolandırıcılık çetesine yönelik 20 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmış, derneğin Balgat'taki lüks merkezinde arama yapılmıştı.

Şüphelilerin dolandırdıkları kişilere derneğin devlet büyüklerinin talimatıyla kurulduğunu ve devlete ait taşınmazların satışı için kendilerinin görevlendirildiğini söylediği öne sürülmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:03
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Devlet büyüklerinin ismiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi
  3. Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
  4. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okçulukta Spor A.Ş. farkı
    1. Okçulukta Spor A.Ş. farkı
    2. Grönland, ABD’nin satın almak istediği..
    3. Hacire Akar kimdir? Hacire Akar..
    4. Meslek odalarından Karagöl seferberliği
    5. İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu..
    6. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan..
    8. Başkan Erdoğan ile Putin arasında..
    9. Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını..
    10. Erdoğan Çolak: “Sağlık ve ilaç..
    11. Toroslar’da Zafer Bayramı hazırlıkları..
    12. Yarası nedeniyle denize dönemeyen..
    13. Okçulukta bronz madalya
    14. Şehit Özel Harekat polisi son..
    15. Yatırım fonu istatistikleri
    16. Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet
    17. Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin 94...
    18. Diyanet yurt dışı personel alımı..
    19. 45. G7 Zirvesi yarın Fransa'da başlıyor
    20. Diyanet hangi ülkelere personel..
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi