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Devlet büyüklerinin adını kullanıp 20 vatandaşı dolandırdı

Mersin’de devlet büyüklerinin ismini kullanıp, işe girdirme vaadiyle 20 vatandaşı dolandırdığı iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:18
Devlet büyüklerinin adını kullanıp 20 vatandaşı dolandırdı

Mersin’de devlet büyüklerinin ismini kullanıp, işe girdirme vaadiyle 20 vatandaşı dolandırdığı iddia edilen kadın, gözaltına alındı. Şüpheli kadının, anne adayları için kulüp kurduğu, bu kulüp üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, U.K., M.G., S.G. ve F.D. isimli müştekiler, vermiş oldukları ifadelerde G.T. isimli bir kadının kendilerine halen aktif görevde bulunan devlet büyüklerini tanıdığını, kentte resmi kurumlara işe girdirebileceğini, bunun karşılığında kendisine 45 bin lira para vermeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 45 bin lirayı veren müştekiler, G.T. isimli kadından haber gelmeyince dolandırıldıklarını anladı. Bunun üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan müştekiler, şüpheliden şikayetçi oldu.


Gelen şikayet üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı. Kadının yapılan incelemesinde anne adayları için kulüp kurduğu, bu kulüp üzerinden vatandaşları dolandırdığı ve bu yöntemle 20’ye yakın vatandaştan toplam da 222 bin 500 lira para aldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:18
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