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Devlet başkanının tutuklandığı davanın kilit ismi ölü bulundu

Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer’in tutuklanmasına neden olan ülke tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının kilit ismi ölü bulundu.

26 Mart 2019 Salı 10:27
Devlet başkanının tutuklandığı davanın kilit ismi ölü bulundu

Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer’in tutuklanmasına neden olan ülke tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının kilit ismi ölü bulundu.


Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer’in tutuklanmasına neden olan ülke tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı Lava Jato Operasyonun kilit isimlerinden iş adamı Tonico Cordeiro bir evde ölü bulundu. Brezilyalı yetkililer Pazartesi günü geç saatlerde, Tonico Cordeiro olarak bilinen iş adamı Antonio Claudio Albernaz Cordeiro’nun Pazar günü Porto Alegre’deki bir evde ölü bulunduğunu bildirdi. Mühendis olan Tonico Cordeiro, Brezilya’daki en büyük yolsuzluk skandalının araştırıldığı Lava Jato Operasyonu ile ilgili daha önce gözaltına alınmıştı.


Polis, Cordeiro’nun ölüm nedenini netleştirmek için soruşturma başlatmasına rağmen, ön soruşturma intiharı işaret ediyor. Nihai raporun hazırlanmasından önce bazı tanıklıkların dinleneceği, intihar hipotezi doğrulanırsa davanın kapanacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:27
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