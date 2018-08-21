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Devlet başkanından ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?

Rusya'dan satın alacakları silahlar konusunda uyarı yapılmasına Filipinler Lideri Rodrigo Duterte sert çıktı. Duterte,"Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?" dedi.

21 Ağustos 2018 Salı 15:31
Devlet başkanından ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?

Inquirer.net adlı internet sitesinin aktardığına göre, cuma günü Davao'da konuşan Filipinler lideri, ABD Savunma Bakanlığı'nın Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver'in geçen hafta yaptığı açıklamaya sert yanıt verdi.

Schriver, Filipinler'in Rusya'dan denizaltı ve diğer silahları satın alırken 'çok dikkatlice düşünmesi' gerektiğini söylemiş ve Rusya'dan silah satın almanın ABD ile Filipinler ilişkilerine zarar verebileceğini belirtmişti.

Duterte ise yanıtında " Neden? Diğer ülkeleri durduruyor musunuz? Bizi neden durduruyorsunuz? Bizi uyarıyorsunuz, siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Schriver'i aynı ifadeleri yüzüne karşı kullanmaya da davet eden Duterte "Benimle bir forumda görüş. Ülkemin bir denizaltı almasına neden karşı olduğunu açıkla. Bana sebebini söyle, ben de kamuoyuna açıklayayım" dedi.

"Bir müttefikinize böyle mi davranmak istiyorsunuz? Ve hep sizinle birlikte olmamızı mı istiyorsunuz?" diyen Duterte fırsat bulursa ABD Başkanı Donald Trump'a da aynı soruları yönelteceğini belirtti.

'BÖLGEDE DENİZALTISI OLMAYAN BİR TEK BİZ VARIZ'

ABD'ye "Bizim geride kalmamızı mı istiyorsunuz?" diye seslenen Duterte "Vietnam'ın 7, Malezya'nın 2, Endonezya'nın ise 8 denizaltısı var. Bölgede bir tek bizim denizaltımız yok" diye konuştu.

Ancak Duterte bu denizaltıları ABD'ye ya da Çin'e karşı kullanma planları olmadığını da söyledi.

Moskova ve Manila geçen yıl askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Moskova Filipinler'e cihatçılarla mücadeleye yardım için ücretsiz olarak 5.000 Kalaşnikof tüfeği göndermişti.

Duterte hükümeti Rusya'dan denizaltı, devriye gemisi, helikopter ve zırhlı araç satın almayı da planlıyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 15:31
  1. Filipinler Lideri Rodrigo Duterte
  2. ABD

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