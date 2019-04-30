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Devlet başkanı yardımcısının yumurtalarını çaldılar: 4 gözaltı

Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto’nun çiftliğindeki yumurtalar çalınınca soruşturma başlatıldı- Çiftlikte çalışan 4 kişi gözaltına alındı

30 Nisan 2019 Salı 11:51
Devlet başkanı yardımcısının yumurtalarını çaldılar: 4 gözaltı

ADDİS ABABA (AA) - Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto’nun çiftliğinde çalışan 4 kişi, yumurta hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Ülkedeki Daily Nation gazetesinin haberine göre, Ruto’nun çiftliğinde yaklaşık 25 dolar değerinde yumurtanın kaybolduğu görülünce hırsızlık olayını soruşturması için polis çağrıldı.

Çiftliğin bulunduğu Eldoret Şehri Polis Şefi Zachariah Bittok, soruşturmanın 10 yumurta sepetinin gizemli şekilde kaybolduğunun anlaşılması sonrasında başlatıldığını söyledi.

Bittok, “Ön soruşturmamız bize çiftlikte yaşayan 4 işçinin bu hırsızlık olayına karıştığını söylüyor ancak tüm işçiler bunu inkar ediyor.” dedi.

Soruşturma kapsamında 4 kişi, yumurta hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Başkan Yardımcısı Ruto’nun soruşturma sırasında çiftlikteki evinde olmadığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 11:51
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