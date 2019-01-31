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Sudan devlet başkanından seçim açıklaması: Devlet başkanı WhatsApp'la değil seçimlerle değişir

Sudan'da ekmek fiyatların yapılan zam sonrası başlayan gösterilen rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından gençlerle ilgilenme ve diyalog sözü veren Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "Devlet başkanı ve hükümet WhatsApp veya Facebook ile değil seçimlerle değişir ve buna halk karar verir" açıklamasında bulundu.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:24
Sudan devlet başkanından seçim açıklaması: Devlet başkanı WhatsApp'la değil seçimlerle değişir

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, devlet başkanının sosyal medya ile değil seçimlerle değişeceğini ve buna da halkın karar vereceğini söyledi.

Ülkenin doğusundaki Kesla eyaletinde halka hitap eden Beşir, "Devlet başkanı ve hükümet WhatsApp veya Facebook ile değil seçimlerle değişir ve buna halk karar verir." dedi.

Beşir, işlerin zor olmasının yanı sıra iç ve dış etkenlere rağmen hükümetin, ülkenin yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmeye çalıştığını ifade etti.

Devlet Başkanı Beşir, konuşmasında gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, onlarla ilgilenme ve birlikte oturup diyalog kurma sözü verdi.

Sudan'da 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde gösteriler başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:24
  1. Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir
  2. WhatsApp
  3. Facebook
  4. Nil kıyısı
  5. Atbera
  6. Port Sudan
  7. Uluslararası Af Örgütü
  8. ekmek fiyatlarına zam
  9. sosyal medya
  10. Kesla
  11. Devlet Başkanı Beşir

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