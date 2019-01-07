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Gabon'da darbe! Ordu yönetime el koydu

Afrika ülkesi Gabon’da, devlet radyosundan açıklama yapan ordu, yönetime el koyulduğunu duyurdu. Suudi Arabistan’da uzun süre nefes darlığından tedavi gören Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo ise tedavisine devam edilmesi için şu an Fas’ta bulunuyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:11
Gabon'da darbe! Ordu yönetime el koydu

Afrika ülkesi Gabon’da yerel saatle sabah saat 4’te devlet radyosundan açıklama yapan ordu, yönetime el koyulduğunu açıkladı.

Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo’dan okuyan Üsteğmen Ondo Obiang Kelly, birkaç saat içerisinde Ulusal İnşa Konseyi’nin kurulacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun 31 Aralık’ta yaptığı konuşmadan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Çağrı yaptı

Okuduğu bildiriden sonra Cumhuriyet Muhafızları’nın eski komutanı General Ntumpa Lebani’yi Millet Meclisi’ne davet eden Üsteğmen Kelly, ticaret odalarının, sivil toplum temsilcilerinin ve din adamlarının da Meclis’teki toplantıya katılmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan’da uzun süre nefes darlığından tedavi gören Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo ise tedavisine devam edilmesi için şu an Fas’ta bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:11
  1. suudi arabistan
  2. Fas
  3. Gabon
  4. Ondo Obiang Kelly
  5. General Ntumpa Lebani

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