Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak için ülkesinde havalimanına giderken arabada bir video çekerek Erdoğan'a destek için yola çıktığını duyurdu.09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:00
Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katılacak. Törene katılacak olan liderlerden biri olan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinden havalimanına giderken çektiği bir videoyla Erdoğan'a destek için yola çıktığını duyurdu.
Maduro, videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum. Erdoğan Venezuela'nın gerçek dostu ve çok kutuplu dünyanın lideri." sözlerini dile getirdi.
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