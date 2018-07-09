0553 313 94 23

Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak için ülkesinde havalimanına giderken arabada bir video çekerek Erdoğan'a destek için yola çıktığını duyurdu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:00

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katılacak. Törene katılacak olan liderlerden biri olan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinden havalimanına giderken çektiği bir videoyla Erdoğan'a destek için yola çıktığını duyurdu.

Maduro, videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum. Erdoğan Venezuela'nın gerçek dostu ve çok kutuplu dünyanın lideri." sözlerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:00
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Nikolas Maduro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de uyuşturucu sevkiyatına darbe: 15 ton eroin...
    1. Mersin'de uyuşturucu sevkiyatına..
    2. Katil Esed, Ürdün sınır hattına..
    3. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te ne..
    5. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    6. Diyarbakır'da otomobil tırla çarpıştı:..
    7. Yeni kabineyi oluşturacak isimleri..
    8. PKK’da kadın krizi
    9. Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine..
    10. Eski yıldız böyle seslendi:..
    11. AK Parti'den flaş kabine açıklaması!..
    12. Erdoğan yeni kabinesini saat kaçta..
    13. Tren kazası ile ilgili iki makinist..
    14. 15 Temmuz’u unutmadık unutturmayız
    15. Cimbom bombayı patlattı! Yıldız..
    16. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni..
    17. Valilik açıkladı: 2 terörist öldürüldü
    18. Tren faciasında yaralanan vatandaşlar..
    19. Yumurta ihracatı 12 yılda 20 kat arttı
    20. Giresun'dan acı haber geldi: 1 şehit
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"