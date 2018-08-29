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Devlet başkanı açıkladı! Göçmenlere sınırlama geliyor

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Venezuela'daki ekonomik ve siyasi krizden dolayı kaçarak ülkeye sığınan göçmen sayısını sınırlandıracaklarını açıkladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:48
Devlet başkanı açıkladı! Göçmenlere sınırlama geliyor

Brezilyalı yetkililerin, Venezuela'daki ekonomik ve siyasi krizden kaçarak ülkeye sığınan göçmen sayısını azaltmayı değerlendirdiği bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, bir radyo kanalına verdiği röportajda, çoğu Venezuelalı göçmenin ülkeye giriş yaptığı kuzeydeki Roraima eyaletindeki durumun giderek zorlaştığını ve hükümetin, Roraima sınırından geçmesine izin verilen Venezuelalı göçmen sayısını sınırlandırabileceğini belirtti.

Ülkelerindeki kriz nedeniyle her gün 700 ila 800 Venezuelalının Brezilya'ya geldiğini ifade eden Temer, yetkililerin bu rakamı 100 ila 200 olarak sınırlandırmayı görüştüğünü söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin yardım kabul etmesi halinde, daha az Venezuelalının ülkesinden kaçacağı değerlendirmesinde bulunan Temer, "Venezuela'ya, gıda ve ilaç gibi insani yardım önerisinde bulunuyoruz. Hükümet kabul etmiyor. Hükümet orada kabul etmeyince, Venezuelalılar da buraya geliyor." dedi.

Michel Temer, Venezuelalı göçmenlerin ülkeye giriş yaptığı kuzeydeki Roraima eyaleti sınırına iki haftalığına asker konuşlandırılmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Brezilya hükümeti,  geçen hafta, ülkedeki göçmenlere yönelik artan tansiyona rağmen Venezuela ile sınırını kapatmayacağını açıklamıştı. 

BREZİLYA'DA VENEZUELALI GÖÇMENLERE SALDIRI

Pacaraima kasabasında bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soygun yapılması üzerine halk, 19 Ağustos'ta göçmenleri protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. 

Eylemciler, soygundan dört göçmeni sorumlu tutarak bölgedeki göçmenlere saldırmıştı. Saldırıya uğrayan birçok Venezuelalı, sınırı aşarak ülkelerine dönmek zorunda kalmıştı. 

Bunun üzerine Kamu Güvenliği Bakanlığının, Pacaraima'ya en az 60 asker göndermeyi planladığı belirtilmişti. 

Öte yandan Federal Yargıç Helder Barreto'nun, 6 Ağustos'ta, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan kaçarak Brezilya'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerin kara yoluyla Brezilya'ya girişlerinin geçici olarak durdurulmasına karar vermesinden bir gün sonra sınır yeniden açılmıştı. 

Venezuela'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar nedeniyle binlerce kişi, komşu ülkeler Kolombiya ve Brezilya'ya göç ediyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:48
  1. Brezilya
  2. Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer
  3. Venezuela

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