Devlet Bahçeli’nin yeni başdanışmanları belli oldu Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü ve Isparta Belediyesi'nin eski Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni başdanışmanları oldu.

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak atandı. Bahçeli imzasıyla gönderilen tebligatta şunlar kaydedildi: "Parti tüzüğünün 57. maddesi uyarınca Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz. Görevinizi büyük sorumluluk duygusu, üstün fedakarlık, yüksek ahlak anlayışıyla ve tam bir ahenk içerisinde yürütüceğinize olan inancımla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.