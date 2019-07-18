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Devlet Bahçeli’nin yeni başdanışmanları belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü ve Isparta Belediyesi'nin eski Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni başdanışmanları oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:32
Devlet Bahçeli’nin yeni başdanışmanları belli oldu

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak atandı.

Bahçeli imzasıyla gönderilen tebligatta şunlar kaydedildi:

"Parti tüzüğünün 57. maddesi uyarınca Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz.

Görevinizi büyük sorumluluk duygusu, üstün fedakarlık, yüksek ahlak anlayışıyla ve tam bir ahenk içerisinde yürütüceğinize olan inancımla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 08:32
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