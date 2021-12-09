Devlet Bahçeli'nin tebrik gönderdiği programda yine skandal

47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi olan ve bu yüzden önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik mesajı alan Müge Anlı’nın programında bir skandal daha yaşandı. Türlü ahlaksızlıkların “ibret vesikası” olarak pazarlandığı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te bu defa da karısı üst devresine kaçan askerin yaşadıklarına yer verilerek pespaye bir olay milletin gözünün içine içine sokuldu.

Medyada yer alan haberlere göre, Anlı'nın sunduğu programa katılan Emirhan Demirok isimli asker, eşinin kaçtığını iddia ederek yardım istedi. Isparta'da askere gittikten sonra 2.5 yıllık eşiyle konuşmak isteyen Demirok, 10 gün sonra terhis olacak arkadaşından telefonunu rica etti. Telefonunu kullandığı asker arkadaşının eşinin aklına girdiğini söyleyen Demirok, izne gittiğinde eşinin kaçmasıyla üzüntüye boğuldu.

Askere gittikten sonra telefonunu kullandığı ve kendisinden önce terhis alan üst devresi 2.5 yıllık eşiyle kaçan adam, “Bu söylediğim kişi Halil. Askerden tertibim. Askerliği bitince benim eşime diyor ki 'Kocandan boşan, ben seninle evleneyim.' Kaynanam söyledi. Halil'in telefonuyla eşimi arıyordum askerdeyken ben. O da eşimle konuşmuş. 'Kocandan ayrıl.' Ben yani ondan kaçtığını tahmin ediyorum” dedi.

“Dön, ben hen şeye razıyım”

Demirok, şöyle devam etti: "Ben askerdeyken onun günü azdı. O çıktı bitirdi gitti. Eşime, 'Sen kocanla ayrıl, ben annemleri görücü yollayacağım, anneme seni isteteceğim, ben seninle evleneceğim' diyor.

Dön aşkım, bir tanem, sevgilim... Dön, ben her şeye razıyım, dön. Seni kandırdılar, sen böyle bir insan değilsin. Sen pişman oldun, ben biliyorum."