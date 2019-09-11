MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması Açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli: "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır." dedi. Ayrıntılar Geliyor...

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