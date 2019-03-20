MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den şampiyonluk yorumu Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, katıldığı televizyon programında Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istediğini söyledi.

Sunucunun "Ligin bitmesine az kaldı. Başakşehir yarışı önde götürüyor. Kim şampiyon olur?" sorusuna yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın olmasını arzuluyorum" dedi. Derbinin sonucunu bilmişti Öte yandan Bahçeli'nin Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçtan önce iki takım arasındaki karşılaşmanın berabere bitmesi yönünde açıklamalar yapmıştı.

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