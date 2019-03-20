MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den şampiyonluk yorumu
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, katıldığı televizyon programında Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istediğini söyledi.20 Mart 2019 Çarşamba 13:29
Sunucunun "Ligin bitmesine az kaldı. Başakşehir yarışı önde götürüyor. Kim şampiyon olur?" sorusuna yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın olmasını arzuluyorum" dedi.
Derbinin sonucunu bilmişti
Öte yandan Bahçeli'nin Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçtan önce iki takım arasındaki karşılaşmanın berabere bitmesi yönünde açıklamalar yapmıştı.
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