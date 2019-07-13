Devlet Bahçeli'den çok sert mesaj: Bedelini ödeyecekler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz kapsamında Kütahya'da önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz kapsamında Kütahya'da konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmalarından satır başlıkları: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler, yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler. 15 Temmuz ülkemiz için bir dönemeç ve yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır." şeklinde konuştu. Koalisyonlar devri kapanmıştır, hükümet bunalmalarına kilit vurulmuştur. TBMM'nin gücü artmıştır. Türkiye'nin gücü Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha çok güçlenmiştir. Bahçeli "İsrail planları, Körfez ülkelerinin nifakları, ABD'nin oyunları Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir. Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız" dedi. S-400 hayırlı olsun Bahçeli; "Milli güvenliğimiz ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yaparız. S-400'e küresel güçler, FETÖ'cüler, Zillet ittifakı karşıdır. S-400'e karşı olanlar işbirlikçidir. S-400 füze savunma sisteminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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