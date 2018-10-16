Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

ünya fazlasıyla istikrarsız, bir o kadar da belirsizliklerle dolu. Krizlerin biri biterken diğeri başlamakta.

İsrail belasını bulacaktır

Filistinliler 2006'dan beri abluka altında. İsrail her zaman olduğu gibi zorbadır. Gözünü kan ve şiddet bürümüştür. İsrail er ya da geç belasını bulacaktır.

Ayrıntılar geliyor...