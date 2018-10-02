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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

02 Ekim 2018 Salı 10:51
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

TBMM'nin yeni dönemi dün başlamıştır. Bugün yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. TBMM'nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin başında olması ülkemiz için büyük bir kazançtır. MHP yarım asra ulaşan köklü geçmişi ile Türk siyasetine değer aşılayan milli gurur kaynağıdır. Yüksünmeden yürüdük, şımarıklık yaşamadan yükseldik. Milletimizin duası ile varlığımızı sürdürdük. MHP, 24 Haziran Pazar günü 50 vekili ile TBMM'de grup kurma hakkını kazandı. Onlar konuştu biz inandık, onlar atıp tuttu biz milletimize güvendik. Biz büyük bir sevdanın temsilcileriyiz.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:51
  1. Devlet Bahçeli

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