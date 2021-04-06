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Siyaset Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Siyaset

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:33:00 - 2021-04-06 10:43:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Aşılama çalışmaları memnuniyet verici bir düzeydedir. Türkiye haritası kırmızıya boyansa da umutsuzluğa kapanmayacağız.

Bir yılı aşkın süredir beşeriyet salgının karşısında mücadele vermektedir. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyuttadır. Bizlere düşen kontrollü bir hayat düzenlemektir.

Olumsuz tesirleri en aza indirmek maksadıyla hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Maskeye kola değil ağza takmak, hijyen ve sosyal mesafeye uymak zorundayız.

Aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye’de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Bilinmelidir ki virüs bizim irademizden daha güçlü değildir.

Siyaset virüslerini kul affeder mi?

 

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