Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grup toplantısında gündeme ilişkin konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grup toplantısında gündeme ilişkin konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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