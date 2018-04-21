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Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti' iddialarına cevap

Erken seçim kararını İYİ Parti’nin seçimlere girmemesi için alındığı yönelik iddialara sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurmaylarına, “Bizim için seçime girmelerinde herhangi bir olumsuz durum yoktur” dediği öğrenildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:00
Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti' iddialarına cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, erken seçim kararını İYİ Parti’nin seçimlere girmemesi için aldığına yönelik iddialara tepki göstererek kurmaylarına, “Bizim için seçime girmelerinde herhangi bir olumsuz durum yoktur” dediği bildirildi.

Bahçeli’nin kurmaylarına, şunları söylediği öğrenildi: “Erken seçimin neden olması gerektiğini Meclis’teki grup toplantımızda açıklamıştık. Önceliğimiz Türkiye. İYİ Parti’nin seçime girmesine olumlu bakıyoruz. Biz, ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışını güden bir siyasi hareket olduğumuzdan, gündemimizi, siyasetimizi İYİ Parti’ye göre belirlemiyoruz. MHP bir karar alırken, Türkiye’yi ve Türk milletini düşünür. İYİ Parti’nin seçimlere girmesinden yanayız. Seçimlere girdikleri takdirde, kamuoyunun kendilerini ne kadar takdir ettikleri de ortaya çıkacaktır. Anketçilerin her gün İYİ Parti üzerine yaptığı yorumların da ne kadar doğru. ne kadar yanlış olduğu belli olur.” 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da İYİ Parti’nin seçime girip girmeyeceği tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Kanunların öngördüğü şartlar var. 41 ilde teşkilat kurması ve her ilin üçte birinde teşkilat kurmuş olması gerekiyor. Bunun üzerine de kongreyi gerçekleştirmek gerekiyor. Muhataplarınca yapılan açıklamalarda bunların yapıldığı iddia ediliyor. Bu anlamda seçime katılma yeterliliği görülüyor ama buna karar verecek olan YSK. Biz seçime girebilmesine olumlu bakarız. Her parti gerekli şartları taşıdıktan sonra seçime girebilmeli. O konuda herhangi bir karşı şeyimiz yok.” 

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:00
  1. İYİ Parti
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. Mustafa Kalaycı

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