Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti' esprisi
Milletvekilliği adaylığı başvurusunu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Nasıl bir süreç bizi bekliyor" sorusuna "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından" cevabını verdi. Bahçeli, "İYİ Parti'nin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi.26 Nisan 2018 Perşembe 12:28
Milletvekilliği adaylığı başvurusunu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Nasıl bir süreç bizi bekliyor" sorusuna "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından" cevabını verdi. Bahçeli, "Bir partinin sloganına benzedi ama…" diyerek çevresindekileri güldürdü.
YORUM YAZ