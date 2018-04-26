Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti' esprisi

Milletvekilliği adaylığı başvurusunu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Nasıl bir süreç bizi bekliyor" sorusuna "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından" cevabını verdi. Bahçeli, "Bir partinin sloganına benzedi ama…" diyerek çevresindekileri güldürdü.