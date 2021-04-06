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Siyaset Devlet Bahçeli'den darbeci amirallere çok sert tepki!
Siyaset

Devlet Bahçeli'den darbeci amirallere çok sert tepki!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, gece yarısı bildirisi ile darbe tehdidinde bulunan 104 emekli amirale tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:33:00 - 2021-04-06 11:02:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Aşılama çalışmaları memnuniyet verici bir düzeydedir. Türkiye haritası kırmızıya boyansa da umutsuzluğa kapanmayacağız.

Bir yılı aşkın süredir beşeriyet salgının karşısında mücadele vermektedir. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyuttadır. Bizlere düşen kontrollü bir hayat düzenlemektir.

Olumsuz tesirleri en aza indirmek maksadıyla hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Maskeye kola değil ağza takmak, hijyen ve sosyal mesafeye uymak zorundayız.

Aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye’de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Bilinmelidir ki virüs bizim irademizden daha güçlü değildir.

Siyaset virüslerini kul affeder mi?

"Kırım Ukrayna toprağıdır"

Kırım'ın ilhakı kuşkusuz kanayan bir yaradır. Bizim nezdimizde Kırım, Ukrayna toprağıdır. Akmescit ise hatıralarımızın simge şehirlerindendir. Karadeniz ısınırken Kafkaslar her an patlamaya hazır bomba gibidir.

Her tehdidin dış bağlantısı var!

MHP, dünyayı başkent Ankara vizyonuyla kavramaktadır. Muhatap olduğumuz her tehdidin dış bağlantısı var. Hem ülkemizde hem uluslararası arenada ne olduğunu idrak etmekteyiz.

Durduğumuz yer savunduğumuz fikir karmaşık meselelerin düğümünü çözecektir.

Eski amirallere soruşturma

Emekli amirallerin küstah bildirisine sert tepki gösteren Bahçeli, "104'lükler büyük bir suç işlemiştir. Bu suç cezasız kalamaz. Mavi Vatan'ımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz" dedi.

Montrö Boğazlar sözleşmesi Lozan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimizdir.

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