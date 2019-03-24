Devlet Bahçeli:Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin Devlet Bahçeli: Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin.

Devlet Bahçeli: Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin.

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