Devlet Bahçeli:Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin
Devlet Bahçeli: Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin.24 Mart 2019 Pazar 15:51
Devlet Bahçeli: Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin.
YORUM YAZ