Bahçeli'den Kerbela açıklaması: Yezid ve zihniyeti lanetlidir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muharrem ayının 10'uncu günü yaşanan Kerbela hadisesi vesilesiyle açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "10 Muharrem 61 tarihinde, Kerbela’da yaşanan katliam ve cinayetler yalnızca Mümin ve Müslüman vicdanları değil, tüm insanlığı, tüm mahlukatı derinden sarsmıştır. Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in aziz büyüklerine kast eden Yezid ve zihniyeti lanetlidir, çukurların en dibindedir " dedi.

"YEZİD VE ZİHNİYETİ LANETLİDİR"

Bahçeli, “10 Muharrem 61 tarihinde Kerbela’da yaşanan katliam ve cinayetler yalnızca Mümin ve Müslüman vicdanları değil, tüm insanlığı, tüm mahlukatı derinden sarsmıştır. Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in aziz büyüklerine kast eden Yezid ve zihniyeti lanetlidir, çukurların en dibindedir” diyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asırlar su misali akıp gitse de, zaman değirmen olup ne var ne yok öğütse de bazı acılar unutulmaz, unutulamaz, unutturulamaz. Çünkü o acılar mazlumların çığlığı, masumların çağrısıdır. Muharrem ayının 10’ncu günü Kerbela’da yaşananlar işte böyle bir acının tezahürüdür. Biliyor ve inanıyoruz ki, zalimlere biat ve boyun eğme zulme onay ve ortaklıktır. Böylesi bir alçalmayı da ne iman esasları kabul edecek, ne de insani erdemler benimseyecektir. Zillet ne yaparsa yapsın iman ziynetine üstünlük kuramayacak, haklı duruşu gölgeleyemeyecektir. 10 Muharrem 61 tarihinde, Kerbela’da yaşanan katliam ve cinayetler yalnızca Mümin ve Müslüman vicdanları değil, tüm insanlığı, tüm mahlukatı derinden sarsmıştır. Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in aziz büyüklerine kast eden Yezid ve zihniyeti lanetlidir, çukurların en dibindedir."

"ALLAHTAN NİYAZIM; YENİ KERBALA'LARIN OLMAMASI"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in de şehit edildiği Kerbela olayına ilişkin, "Esarete karşı özgürlüğün sancağı, hıyanete karşı sadakatin kaynağı, barbarlığa karşı barış ve kardeşliğin vahasıdır. Kerbela’da kanlı emeller, çıkar hesapları, nefsi azgınlıklar Hüseyni asalet ve anlayış karşısında rezil rüsva olmuştur" diye tanımlayan Bahçeli, "Hüseyni duruş adalettir, ahlaktır, adamlıktır. Hüseyni bakış şefkattir, merhamettir, müstesna bir yükselişin, muazzez bir zirvenin izhar ve ifadesidir. Hz. Hüseyin ve ashabının kanı çöl kumlarına dökülse de, haklılıkları bütün Yezid kafilesini kesif bir yenilgiye uğratmıştır. Onursuz yaşamaktansa şerefli bir şehadet Hüseyni ahlakın marifet ve mükâfatıdır. Kerbela’da gerçekte Yezid kaybetmiş, zalimler kaybetmiş, batıl kaybetmiş, haram kaybetmiş, sonuç itibariyle bedeli ağır olsa da mazlum gönüller, imanla çarpan kalpler, helal nefesler kazanmıştır. Mateme bürünmüş Muharrem ayı içindeki Aşura Günü’nde, Allah’tan niyazım; yeni Kerbela’ların olmaması, terör ve şiddetin son bulmasıdır. Yüce dinimizi karalamak için rekabete giren iç ve dış mihraklara karşı dayanışma ve kucaklaşmayla direnç göstermek en doğru seçenektir. Kerbela’da susuz kalan, çöl sıcağında şehitliğe koşan Hz.Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in muhterem büyüklerine Allah’tan rahmet diliyor, Muharrem oruçlarımızın kabulünü temenni ediyor, Efendimizin şefaatine nail olabilmeyi niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.