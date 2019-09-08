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Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri Festivali

- Enes Kargı, başpehlivan unvanını kazandı

08 Eylül 2019 Pazar 22:49
Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri Festivali


HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, ''Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri Festivali'' kapsamında düzenlenen aba güreşi müsabakalarında başpehlivanlığı Enes Kargı kazandı.

Müsabakalar, Yayladağı ilçe merkezindeki Devrent Mesire Alanı'nda final maçlarıyla son buldu.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın girişimleri ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hatay İl Temsilciliği tarafından 10 sıklette yapılan organizasyonda 6 ilden 480 sporcu mücadele etti.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı burada yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 5 bin yıllık ata sporunu gelecek nesillere taşımak için bu tür etkinlikleri Hatay’ın her ilçesinde yapacaklarını söyledi.

Kaşıkçı, bu yılki güreşlerin onur konuğu olarak, Türk futbolunun efsane isimlerinden ve aynı zamanda MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yı Yayladağı’nda ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı da, 5 bin yıllık tarihi olan aba güreşi sporunu, Türk yurdu Yayladağı’nda izlemekten ve burada bulunmaktan onur duyduğunu, spora ve sporcuya her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygun, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, AK Parti Yayladağı İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP Yayladağı İlçe Başkanı Celal Atmaca ve çok sayıda sporsever katıldı.

Çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda, ağır sıklette rakibi İsa Göçen’i yenen Enes Kargı, başpehlivan unvanını kazandı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 22:49
  1. aba güreşi
  2. Devlet Bahçeli
  3. Hatay
  4. Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı
  5. MHP Hatay Milletvekili Lutfi Kaşıkçı
  6. Yayladağı

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