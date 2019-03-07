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Devlet Bahçeli seçim çalışmalarının startını Söğüt'ten verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmalarına 10 Mart Pazar günü Söğüt'te yapacağı açık hava toplantısıyla başlayacak.

07 Mart 2019 Perşembe 14:48
Devlet Bahçeli seçim çalışmalarının startını Söğüt'ten verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmalarına 10 Mart Pazar günü Söğüt'te yapacağı açık hava toplantısıyla başlayacak.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları çerçevesinde açık hava ve salon toplantıları yapacak.

MHP lideri Bahçeli, seçim çalışmalarını 10 Mart Pazar günü Söğüt'te yapacağı açık hava toplantısı ve Eskişehir'de yapacağı Cumhur İttifakı salon toplantısıyla başlatacak.

11 Mart Pazartesi günü Ankara'da Etimesgut seçim ofisini açacak olan Devlet Bahçeli, 12 Mart Salı günü Yozgat ve Kırıkkale, 13 Mart Çarşamba günü Kastamonu ve Çankırı, 14 Mart Perşembe günü Bartın ve Zonguldak, 15 Mart Cuma günü Nevşehir ve Aksaray, 16 Mart Cumartesi günü de Manisa'da açık hava toplantıları yapacak.

Bahçeli, 17 Mart Pazar günü de İzmir'de Cumhur İttifakı açık hava toplantısı düzenleyecek.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:48
  1. Bartın
  2. Kırıkkale
  3. Aksaray
  4. Zonguldak
  5. Yozgat
  6. Nevşehir
  7. Manisa
  8. Kastamonu
  9. İzmir
  10. Eskişehir
  11. Çankırı
  12. Ankara
  13. açık hava toplantısı
  14. BAHÇELİ
  15. MHP Genel Başkanı Bahçeli
  16. seçim programı
  17. Söğüt

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