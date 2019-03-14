Devlet Bahçeli: Onlar bin yıllık kardeşimizdir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir mitinginde halka hitap etti. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar; "Kürdistan demek, bölünmek demektir" "Kürt kardeşlerim, bin yıllık kardeşimizdir" "Ortak kaderimiz Türkiye'nin istikbalidir" "Bu seçimler Türkiye sevdalıları ile Türkiye karşıtlarının seçimleridir" "Atatürk'ün partisi terör örgütlerin sığınağı ve saldırı üssü haline gelmiştir. CHP, PKK'nın oylarını talep edecek kadar çirkefe bulaşmıştır" Ayrıntılar geliyor...

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