Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak buradan kesinlikle ifade ediyorum. Her teşkilat, her teşkilatın değerli üyeleri Sayın Binali Yıldırım beyin etrafında kenetlenerek onu İstanbul'da başkan olarak görmek istiyoruz."

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