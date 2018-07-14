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Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi değerlendiriyor...

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:01
Devlet Bahçeli konuşuyor

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

Milli uyanış, umut vermiştir. Türk milleti sistemsel açmazları bertaraf etti. İstikbalin ufku pırıl pırıl parlamıştır. MHP bu seçimden alnının akıyla çıkmıştır. Yaşadığımız onca olaya rağmen 24 Haziran seçimi bizim için bir başarıdır. 24 Haziran öncesi bizi iflas ettirme planlarını ters yüz ettik. İman varsa imkan da vardır" dedik. MHP tıpkı Anka kuşu gibi küllerinden doğmuştur. Türk milleti üç hilali ne mahsun bırakmış ne de mahcup etmiştir. 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir. 

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:01
  1. Devlet Bahçeli
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