Devlet Bahçeli konuşuyor... CANLI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Anneler PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin binasının önünde eyleme başlamıştır. Anneler nöbete girmişlerdir. İlk oturma gününden bugüne kadar süreç içerisinde korkuyu yenen pek çok anne katılmıştır. 22 Ağustos 2019 tarihinde ilk taş atılmış, irade gösterilmiştir. Üçüncü yılına giren evlatlarını terörden kurtarmak isteyen, haklı ve cesur anaların sayısı artmıştır. Bu direniş ve eylem hali dalgalar halinde yayılmıştır. Dağa zorla, tehditle veya kaçırılanlardan 32'si dönmüştür. HDP PKK'nın ikmal organıdır. HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak terörist kamuflajıyla çıkmaktadır.

HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır

HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır. Bugüne kadar silahlı bir terör örgütüne terörist yetiştiren bir parti görülmemiştir. PKK'nın HDP isimli ayağı kapanmalıdır.

Biden'a sert tepki

Teröre yardım ve yataklık yapan muasım güçler Türk milletinin sabrını zorlamasınlar. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını ABD'ye tehdit olarak değerlendiren ve Temsilciler Meclisiene yazıya döken Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD Suriye'den çekiliyormuş geriye 900'e yakın asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalandır. Terör örgütlerinden sözde kara gücü oluşturduktan sonra niye kalacaktır. ABD'nin bayrağı altında hain planlar yapan teröristler vardır. Caniler sınırlarımızın mücavir bölgelerindedir.

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