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Bahçeli: İstanbul'a sahip çıkmakta kararlıyız!

MHP lideri Devlet Bahçeli 'Hemşehri dernekleri' kahvaltısında konuşuyor. Bahçeli, "Bunların korkusu Cumhur İttifakı'nın 23 Haziran'dan başarıyla çıkacak olmasıdır. Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmakta kararlıdır." dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 11:25
Bahçeli: İstanbul'a sahip çıkmakta kararlıyız!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Hemşehri Dernekleri ile biraraya geldi. Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor. 

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

İstanbul seçimlerinde yüz yüze iletişime önem ve öncelik verilecek. AK Parti ile ahenkli ve uyumlu bir dil kullanılacaktır.

Emaneti ehline yani Binali Yıldırım'a teslim etmek istiyoruz. 23 Haziran'da huzurun kazanması arzusundayız.

Bunların korkusu Cumhur İttifakının 23 Haziran'dan başarıyla çıkacak olmasıdır. Cumhur ittifakı İstanbul'a sahip çıkmakta kararlıdır.

Kimse boş hayallere kapılmasın Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır. İstanbul'da sandıklara gölge düşmüş karanlık eller devreye girmiştir.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:25
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP

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