Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hayat dediğimiz karmaşık süreç çeşitli hallerde karşımıza çıkmaktadır. Asıl meziyet engelleri birer birer aşmaktır... Sağlık kadar hastalık, sevinç kadar hüzün hayatın gerçekleri arasındadır. Kim olduğumuz, insani hallere göstereceğimiz reflekslerle yakından ilişkilidir. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Engelli olmak insani bir haldir ve her insanın maruz kalabileceği bir durumdur. Engelli kardeşlerimizin sıkıntıları ve problemleri olduğunu biliyoruz. İstiyoruz ki bütün engeller kaldırılsın, engelli kardeşlerimize destek verilsin, önleri açılsın. Biz engelli kardeşlerimizi çok seviyoruz, hepsini kucaklıyoruz... Parti olarak, engelli kardeşlerimöizle ilgili atılacak her adımın yanında ön şartsız duracağız, kanuni düznelemeleri destekleyeceğiz. Aylığın 985 liraya, 3 aylığın 2954 liraya, angelli yakını aylığının 656 liraya, 3 aylığın 1969 liraya yükseltilmesi için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Kadına şiddet

"Türk kadının seçme seçilme hakkı elde edişinin yıl dönümünü yarın kutlayacağız. Siyasi ve demokrasi hayatımız adına bu adımın değeri çok büyüktür. Kadınlarla erkekler yaşadıkları toplum için ortak sorumluklara sahiptirler. Kurucu kahramanların vatandaşlar arasındaki uçurumları kapatma gayretleri övgüye layıktır. Kadıın seçme seçilme hakkı özü itibarıyla bir insanlık hakkıdır. Bir tarafta 84 yıllık kazanımı överken bir yanda bir türlü bitmeyen kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak hüsran verici bir durumdur... Meşhur bir kadına yönekik şiddet günlerce medyada yer buluyorken, nice talihiz kadınının yaşadığı şiddet gün yüzüne çıkmıyor... Türk kadının siyasal hayatta daha fazla etkin ve belirleyici olması için, parti olarak sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi ilan ediyorum..."

"İnsanlık, içine düştüğü derin uçurumdan çıkışın yollarını aramaktadır. Beşeriyet, hem 1. hem de 2. dünya savaşı öncesi gibi bir durumdadır. Dünya huzur değil hüsran istikametinde dönmektedir. Hakkaniyete saygı kalmamıştır. Bu çağ huzursuzluk ve bunalım çağı olmaya şimdiden namzettir.

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