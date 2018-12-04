0553 313 94 23

Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

04 Aralık 2018 Salı 10:48
Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Hayat dediğimiz karmaşık süreç çeşitli hallerde karşımıza çıkmaktadır. Asıl meziyet engelleri birer birer aşmaktır... Sağlık kadar hastalık, sevinç kadar hüzün hayatın gerçekleri arasındadır. Kim olduğumuz, insani hallere göstereceğimiz reflekslerle yakından ilişkilidir. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Engelli olmak insani bir haldir ve her insanın maruz kalabileceği bir durumdur. Engelli kardeşlerimizin sıkıntıları ve problemleri olduğunu biliyoruz. İstiyoruz ki bütün engeller kaldırılsın, engelli kardeşlerimize destek verilsin, önleri açılsın. Biz engelli kardeşlerimizi çok seviyoruz, hepsini kucaklıyoruz... Parti olarak, engelli kardeşlerimöizle ilgili atılacak her adımın yanında ön şartsız duracağız, kanuni düznelemeleri destekleyeceğiz. Aylığın 985 liraya, 3 aylığın 2954 liraya, angelli yakını aylığının 656 liraya, 3 aylığın 1969 liraya yükseltilmesi için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Kadına şiddet

"Türk kadının seçme seçilme hakkı elde edişinin yıl dönümünü yarın kutlayacağız. Siyasi ve demokrasi hayatımız adına bu adımın değeri çok büyüktür. Kadınlarla erkekler yaşadıkları toplum için ortak sorumluklara sahiptirler. Kurucu kahramanların vatandaşlar arasındaki uçurumları kapatma gayretleri övgüye layıktır. Kadıın seçme seçilme hakkı özü itibarıyla bir insanlık hakkıdır. Bir tarafta 84 yıllık kazanımı överken bir yanda bir türlü bitmeyen kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak hüsran verici bir durumdur... Meşhur bir kadına yönekik şiddet günlerce medyada yer buluyorken, nice talihiz kadınının yaşadığı şiddet gün yüzüne çıkmıyor... Türk kadının siyasal hayatta daha fazla etkin ve belirleyici olması için, parti olarak sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi ilan ediyorum..."

"İnsanlık, içine düştüğü derin uçurumdan çıkışın yollarını aramaktadır. Beşeriyet, hem 1. hem de 2. dünya savaşı öncesi gibi bir durumdadır. Dünya huzur değil hüsran istikametinde dönmektedir. Hakkaniyete saygı kalmamıştır. Bu çağ huzursuzluk ve bunalım çağı olmaya şimdiden namzettir.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:48
  1. devlet bahçeli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Takımı ligde tutmak en büyük amacımız"
    1. "Takımı ligde tutmak en büyük amacımız"
    2. Doktorun mesleki araştırmaları hayat..
    3. Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
    4. Muavenet malûlleri 26 yıldır mağdur
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Suriye'nin..
    6. İnanılmaz olay! Ustası babası, patronu..
    7. Türk bilim insanlarından yerli üretime..
    8. Rekabet Kurumundan "soğan fiyatları"..
    9. Mali suçlarda yüzde büyük düşüş!
    10. Fenerbahçe'den en kötü ilk yarı..
    11. "Sihirli flüt" Kutluer, Filistinli..
    12. Suriye'de Türkiye'nin açtığı halk..
    13. Diyarbakır'ın inanç ve kültür..
    14. "Tekstil sektöründe kapsamlı..
    15. Mesleğini bıraktı, yılan bakıcısı oldu
    16. TCMB'den repo ihalesi
    17. Gül, eski Adalet Bakanlarıyla buluştu
    18. "Dijital dünya hızını sahneye..
    19. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 335..
    20. Geleneksel sporlarda atlı cirit branşı..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı