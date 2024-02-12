  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Eline sağlık”tan geldik Keleşli saldırıyı sulandırmaya!

Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Böyle zulüm görülmedi! Kümeste uyumak zorunda kaldılar

Hiç hesapta olmayan ilimizde petrol gelişmesi! Ekipler bölgeye gitti, yerin 1600 metre altına inilecek

Altın ve borsada beklentileri değiştiren yeni rekor!

Gece yarısı Türkiye için F-35 paylaşımı geldi: Where were we?

Milletvekili seçilemeyip İyi Parti'den istifa etmişti! O partiden Hatay Belediye Başkan adayı oldu

Türk havacılık devi BAE'lilere satıldı! Araplar satın alır almaz öyle bir hamle yaptı ki...

Katar ile savaş uçağı satın alma konusunda anlaşılamadı! 790 milyon dolarlık proje iptal

Akaryakıt fiyatlarına zamların en büyüğü geliyor! Duyan istasyonlara akın etmeye başladı
Gündem Devlet Bahçeli konuşuyor
Gündem

Devlet Bahçeli konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-02-12 13:25:00 - 2024-02-12 13:34:31
Devlet Bahçeli konuşuyor

Devlet Bahçeli konuşuyor

Ayrntılar birazdan...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23