Devlet Bahçeli: Döviz ve faizde şeytanlık peşindeler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un ikinci yıldönümünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"ZAVALLILAR"

Bahçeli, Muharrem İnce'yi kastederek, "Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur." dedi.

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK RÜŞTÜ BİR KEZ DAHA KENDİNİ İSPATLADI"

Türkiye'nin demokratik rüştü bir kez daha kendini ispatlamıştır. Partimiz 24 Haziran'dan anlının akıyla çıkmıştır. Milletimize güvendik. İhanetin imanı yenemeceğini adımız gibi biliyorduk. Biz bitti demeden hiçbir tezgahın tutmayacağının farkındaydık.

"MHP 24 HAZİRAN'DA BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ"

MHP tıpkı anka kuşu gibi küllerinen yeniden doğmuş, bir kez daha herkesin hayranlığını kazanmıştır. Türk milleti 3 hilalı ne mahsun bırakmış, ne de mağdur bırakmıştır. Bu açıdan 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir. Yerimizde sayamayız. Daha fazlasını istiyoruz. Daha çoğunu almayı hedefliyoruz.

Partimize oy veren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm milletvekili adaylarımızı kutluyorum. 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır. Demokrasimiz kazanmıştır. Bozgunculuk yapanlar unutamayacakları hezimet yaşamıştır. Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız.

"CUMHURİYET YENİ SİSTEMLE DAHA GÜÇLENMİŞTİR"

Cumhuriyet yeni sistemle daha güçlenmiştir. 'Tek adam geldi' diyen çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacaktır. Cumhur İttifakı yeni sistemin rotasını çizecektir. Gelişmeleri uzaktan izlemeyeceğiz. Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız.

Aklımızı başımıza almazsak şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz'da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir.

"ABD VE AVRUPA'DAKİ FETÖ'CÜLER TÜRKİYE'YE İADE EDİLMELİ"

ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye’nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır.

"YASA TEKLİFİ SUNACAĞIZ"

Af konusu gündemimizdedir. Meclis'te yasama faaliyetleri başladığı zaman bir yasa teklifi sunacağız.