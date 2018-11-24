Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın yoluna devam etmesi mecburidir

Bahçeli'nin açıklamalarından satıbaşları;

Nefesi kesilenler, nefsine yenik düşenler çıkmıştır. Bundan sonra da çıkmaları muhtemeldir. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Yanlış istikametlere sürüklenmesi beklenmelidir. Geçmişin kuytu köşelerinde şuurumuzun merceğiyle baktığımızda hüzüne perçinleşmiş pek çok ibretlik misal verilecektir.

Davanın omzuna basanlarla, davaya omuz verenler tecrübeyle sabittir. ‘ben’ diyen, bencilliğe gömülen dünyanın kendi çevresinde döndüğüne aldanan nice insan bu dünyadan gelip geçmiştir.

'Hiç kimse vazgeçilmez değildir'

Hiç kimse davadan daha önemli değildir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı, nereye varmak istediğimizi dar ufkuyla çürük ahlakıyla sorgulayıp dedikodu çarkında dönenler yoldan çıkıp yolunu şaşıranlardır. Şunu bilmenizi isterim ki, yoldan çıkan davanın önünde engeldir. ‘Ben’ diyenler sinsi planlar yapanlardır. Dava insanı akıldan önce adanmış bir yüreğe ihtiyaç duyacaktır.

‘Sinsi sinsi çalışana geçit yok'

Ülkü sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, “Hiçbir zaman kesmeyeceğiz, çalışacağız, memleketi kurtaracağız. Umutsuzluğa yer yoktur. Karamsarlık aşılayanlara müsamaha yoktur.” Davayı öne geçirmek yerine, kendini öne çıkarmaya, kendi gizli gündemi için sinsi sinsi çalışana geçit yoktur. Tahammül yoktur.

‘Alttan almamız söz konusu değil'

Eğer hatalarını fark edip geri dönüş için gayret etmezlerse bize sadece gereğini yapmak düşecektir. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılamamış, bundan sonra da aşılamayacaktır. Bayat taktiklere, bayağı ayak oyunlarına dayanmamız, alttan almamız söz konusu bile değildir. Kuru gürültüye asla pabuç bırakmayız. İpini una serenlere, ipte cambazlık yapanlara toprakta izi olmadan harmandan pay isteyenlere hoş görüyle bakamayız.

‘Hedefimiz kızıl elma dedik'

Ülkücü olan, ülkücü yaşayan, ülkücü kalan tertemiz vicdanlar her şeyin en temizine müstahaktır. Bazı insanlar başkalarından bir dakika önce cesaret gösterdikleri için kahraman olmuştur. MHP’nin her bir ferdi kahramandır. Aklımızda hep Türkiye vardı. Boşa konuşmadık, boşluğa seslenmedik. Hedefimiz kızıl elma dedik. Pazarda satılan kırmızı elma sananlara acı acı gülüp geçtik.

Gaye varsa güç vardır. Güç varsa istikrar vardır. İstikrar varsa tutarlılık vardır. Bunların hepsi varsa gelecek güvendedir. Her sözümüzün bir fikri dayanağı, her teklifimizin özünde yere düşen alın terimizin sıcaklığı belirleyicidir.

'Cumhur ittifakının devamı milli beka için mecburidir'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin başarısıdır. Hiçbir dış yönlendirme olmadan hükümet sistemi cumhurun iradesiyle değişmiştir. Cumhur İttifakı, milli birlik ve dayanışma şuurudur. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur. Türkiye bütün meselelerini yeni sistemin getirmiş olduğu imkanlar kapsamında çözüme kavuşturacaktır.

Cumhur ittifakının devamı milli beka için mecburidir

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