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Seçim 2019 Sayfası

Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli, "Kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı değildir.” dedi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:17
Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz

Kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. 'Ben' değil 'biz' diyeceğiz. Ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden helalin yolundan asla savrulmayacağız. Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacağız. Çalışmaktan gocunmayacağız.

Belediye haksız kazanç kapısı değildir

Varsın birileri dedikodu yapsın, biz işimize bakacağız. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı değildir. Belediye partizanlık, yandaşlık, yağcılık, beleşçilik, bencillik, beş yıllık saltanat demek hiç değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. Geçmişte bu yola sapanlar, aramızdan birer birer ayrılıp gitmişlerdir.''

31 Mart seçimlerinde türk milleti mhp'ye çok değerli bir destek verdi

Çıkarların ikmaline değil, haysiyetin ifasına, hizmetin idamesine dört elle sarılmak önem ve öncelik sıralamasında en önde yer almalıdır. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP’ye çok değerli bir destek vermiştir. Bu desteği heba ve heder edemeyiz. Milletimizin güvenini sarsamayız. Hayal kırıklığına uğratamayız. MHP tuzakları boza boza bugünlere gelmiştir. Manşetleri yene yene düştüğü yerden dev gibi doğrularak müstesna bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının altında hepinizin payı vardır. İnandık ihanete birlikte direndik. İman varsa imkan vardır dedik. Yolumuza çıkan sırtlanları kenara ittik, sırtımızdaki keneleri el birliğiyle temizledik.

İlkel saldırılara boyun eğmedik. Dedik ki vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye sonsuza kadar var olacak. Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik. Yapamayacağımızı söylediler. Öyle bir yaptık ki şaşkınlıktan şoka girdiler. Bilmiyorlardı ki küllerimizden yeniden doğarız. Toparlanamaz demişlerdi.

Kozan'da hakkımız yenmiştir... Maltepe'de önümüz kesilmiştir

Adana Kozan’da hakkımız yenmiştir. Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir. İstanbul Maltepe’de önümüz kesilmiştir. 31 Mart’ta 1389 belediyenin 987’si Cumhur İttifakı’nın siyasi sorumluluğuna verilmiştir. Samanlıkta iğne arayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar bu gerçeği örtemezler, hakikatin ışığını perdeleyemezler.''

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:17
  1. Iğdır
  2. İstanbul
  3. Adana
  4. Antalya
  5. MHP
  6. Devlet Bahçeli
  7. MHP il başkanları toplantısı

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